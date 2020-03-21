Польский футбольный союз не принимал решения о переносе матча сборных Польши и России

Польский футбольный союз не принимал решения о переносе запланированного на июнь товарищеского матча между сборными Польши и России, сообщает ТАСС.

Матч между сборными Польши и России должен состояться 2 июня на Национальном стадионе в Варшаве. 17 марта УЕФА из-за пандемии коронавируса принял решение о переносе чемпионата Европы с 2020 (с 12 июня по 12 июля) на 2021 год (с 11 июня по 11 июля). Одновременно с этим УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты сезона-2019/20, большинство из которых в настоящее время приостановлено, не позднее конца июня.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется