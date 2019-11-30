Польша проведет товарищеские матчи с Украиной и Россией

Сборная Польши проведет товарищеские матчи с Украиной и Россией в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. Об этом заявил генеральный секретарь Польского футбольного союза в Twitter.

Матч Польша — Украина состоится 31 марта, с Россией поляки встретятся 2 июня.

Сегодня состоялась жеребьевка финальной стадии Евро. Россия сыграет в группе B с Бельгией, Финляндией и Данией.

Польша в группе E встретится с Испанией, Швецией и победителем плей-офф Лиги наций в дивизионе B.