Польша проведет товарищеские матчи с Украиной и Россией
22:46
Сборная Польши проведет товарищеские матчи с Украиной и Россией в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. Об этом заявил генеральный секретарь Польского футбольного союза в Twitter.
Матч Польша — Украина состоится 31 марта, с Россией поляки встретятся 2 июня.
Сегодня состоялась жеребьевка финальной стадии Евро. Россия сыграет в группе B с Бельгией, Финляндией и Данией.
Польша в группе E встретится с Испанией, Швецией и победителем плей-офф Лиги наций в дивизионе B.
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