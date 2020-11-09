Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил расклад в чемпионской гонке и прокомментировал решение Станислава Черчесова не вызывать форварда «Зенита» Артема Дзюбу из-за компрометирующего видео.

— Какой сейчас расклад в чемпионской гонке?

— Рано делать прогнозы. Прошло 14 туров, но пока никто из ведущих команд не отличается стабильностью. Все оступаются. Лидер периодически меняется. Думаю, ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и, возможно, «Сочи» продолжат борьбу за высокие места. Все будет зависеть теперь от зимней подготовки. Пока, согласитесь, в РПЛ хватает неожиданных результатов. Вот и сегодня «Химки» обыграли «Рубин». Глушаков и Мирзов — серьезные приобретения для подмосковного коллектива.

Второй момент — пандемия, которая оказывает влияние на наши клубы. Команды теряют своих лидеров. Кто лучше преодолеет эту ситуацию, тот и получит преимущество. Но о реальном раскладе в чемпионской гонке можно будет говорить только после Нового года.

И я бы хотел, чтобы ведущие клубы сражались не только на внутренней арене, но и в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Здесь нужно руководителям строже спрашивать с тренеров и игроков, которые представляют Россию на международной арене. Мы провели прекрасный чемпионат мира, зарекомендовали себя футбольной страной. Надо держать уровень. А у нас «Краснодар» ведет в два мяча, получает численное преимущество и уступает «Севилье». Какие-то необъяснимые вещи. Всем нужно ответственнее подходить к еврокубкам.

— Сегодня Станислав Черчесов решил не вызывать в сборную России Артема Дзюбу из-за компрометирующего видео. Понимаете тренера?

— Понимаю и полностью поддерживаю Черчесова. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Газзаева — на сайте «СЭ»