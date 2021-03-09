Поле стадиона «Фишт» будет готово к отборочному матчу сборной России

Руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов заявил, что газон находится в превосходном состоянии после регбийного матча между сборными России и Румынии. На арене пройдет отборочный матч чемпионата мира 2022 года по футболу между командами России и Словении.

«Поле в превосходном состоянии. Регбийный матч никак на нем не сказался — у него хорошая корневая система, — сказал Богомолов. — Понятно, что, как и после футбольного матча, есть следы игры, но сказать, что они чем-то отличаются от футбольных, нельзя. Может быть, даже после регбийного матча поле лучше, потому что травяной покров опускается на четыре сантиметра, а сами шипы на бутсах у регбистов гораздо длиннее, поэтому состояние газона великолепное», — цитирует ТАСС Богомолова.

В субботу на газоне «Фишта» проводился матч чемпионата Европы по регби между командами России и Румынии, закончившийся победой россиян со счетом 18:13. Из-за этого, в интернете распространилось мнение о том, что стадион не сможет принять матч между сборными России и Словении, который назначен на 27 марта.

Россия начнет отбор на ЧМ-2022 выездным матчем с Мальтой. Игра состоится на поле соперника 24 марта. Три дня спустя, 27 марта Россия сыграет дома со Словенией.

Также россиянам предстоит сыграть в отборочном турнире чемпионата мира с Хорватией, Кипром и Словакией.