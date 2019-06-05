Покорительница четверных Александра Трусова берет автограф у Артема Дзюбы. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова поделилась фотографиями с нападающим "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой и главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

Также фигуристка выложила видео, как Дзюба расписывается ей на футболке.

Команда Тутберидзе несколько дней назад начала в Новогорске подготовку к будущему сезону.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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