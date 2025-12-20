Погребняк не согласен с тем, что гол Аршавина Германии нужно переписать на Кержакова: «После драки кулаками не машут»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что гол Андрея Аршавина в товарищеском матче против Германии (2:2), прошедшем в 2005 году, могут переписать на Александра Кержакова.

В случае, если мяч будет записан на Кержакова, он сравняется по голам за национальную команду с Артемом Дзюбой, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром сборной (31 гол).

«Честно говоря, все равно, кто на первом месте. Но надо дождаться официального решения. Наверное, не совсем правильно так пересматривать голы — после драки кулаками не машут. Если задним числом будем голы засчитывать, то я там тоже могу подняться. Есть один рекордсмен — и точка», — сказал Погребняк «СЭ».

В субботу, 20 декабря журналист Иван Карпов заявил, что, по его данным ФИФА рекомендовала переписать на Кержакова гол, записанный на Андрея Аршавина в товарищеском матче против Германии.

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что представители Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА по поводу гола, записанного на Аршавина. При этом, по словам Терешина, в ФИФА заявили, что для изменений в протоколе нужно обращаться в Немецкий футбольный союз, который был организатором товарищеской игры против сборной России.