20 декабря 2025, 20:40

Погребняк не согласен с тем, что гол Аршавина Германии нужно переписать на Кержакова: «После драки кулаками не машут»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что гол Андрея Аршавина в товарищеском матче против Германии (2:2), прошедшем в 2005 году, могут переписать на Александра Кержакова.

В случае, если мяч будет записан на Кержакова, он сравняется по голам за национальную команду с Артемом Дзюбой, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром сборной (31 гол).

«Честно говоря, все равно, кто на первом месте. Но надо дождаться официального решения. Наверное, не совсем правильно так пересматривать голы — после драки кулаками не машут. Если задним числом будем голы засчитывать, то я там тоже могу подняться. Есть один рекордсмен — и точка», — сказал Погребняк «СЭ».

В субботу, 20 декабря журналист Иван Карпов заявил, что, по его данным ФИФА рекомендовала переписать на Кержакова гол, записанный на Андрея Аршавина в товарищеском матче против Германии.

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что представители Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА по поводу гола, записанного на Аршавина. При этом, по словам Терешина, в ФИФА заявили, что для изменений в протоколе нужно обращаться в Немецкий футбольный союз, который был организатором товарищеской игры против сборной России.

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков на&nbsp;тренировке сборной России в&nbsp;2012 году.И все-таки Кержаков забил Германии в 2005-м. От решения РФС зависит, догонит ли он Дзюбу по голам за сборную

«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
