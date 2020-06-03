«Поезд уехал». Ильюченко не верит, что его вызовут в сборную России из корейского чемпионата

Нападающий южнокорейского клуба «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко поделился мнением о шансах попасть в сборную России. В 4 матчах текущего сезона на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

— Я думаю, что для меня поезд уехал, — сказал Ильюченко в интервью YouTube-каналу «Красава». — Мне скоро 30 лет исполнится. А им надо следить за молодыми пацанами. Им нужно смотреть на будущее, а не обращать внимание на старых игроков.

Не так давно меня звала «Рига». Не хотелось туда. Не интересовала Латвия. У меня контракт заканчивается через полгода. Есть предложение вернуться в Германию, но, думаю, что останусь в Азии.