«Поезд уехал». Ильюченко не верит, что его вызовут в сборную России из корейского чемпионата
19:46
Нападающий южнокорейского клуба «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко поделился мнением о шансах попасть в сборную России. В 4 матчах текущего сезона на его счету 3 гола и 1 результативная передача.
— Я думаю, что для меня поезд уехал, — сказал Ильюченко в интервью YouTube-каналу «Красава». — Мне скоро 30 лет исполнится. А им надо следить за молодыми пацанами. Им нужно смотреть на будущее, а не обращать внимание на старых игроков.
Не так давно меня звала «Рига». Не хотелось туда. Не интересовала Латвия. У меня контракт заканчивается через полгода. Есть предложение вернуться в Германию, но, думаю, что останусь в Азии.
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