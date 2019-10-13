Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Подсветка «Лахта Центра» в честь игроков «Зенита» после выхода сборной России на Евро-2020

21:41
Теги:

Самый высокий небоскреб в Европе «Лахта-Центр» засиял сине-бело-голубым цветом в честь игроков клуба из Санкт-Петербурга, которые помогли сборной России досрочно выйти на чемпионат Европы-2020 после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира.

Сборная России с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице группы I и обеспечила себе досрочный выход в финальную часть Евро-2020. Кипр — 10 очков и 3-я строчка.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 4657
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Кипра?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




Прямой эфир
Прямой эфир