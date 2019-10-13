Подсветка «Лахта Центра» в честь игроков «Зенита» после выхода сборной России на Евро-2020

Самый высокий небоскреб в Европе «Лахта-Центр» засиял сине-бело-голубым цветом в честь игроков клуба из Санкт-Петербурга, которые помогли сборной России досрочно выйти на чемпионат Европы-2020 после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира.

Сборная России с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице группы I и обеспечила себе досрочный выход в финальную часть Евро-2020. Кипр — 10 очков и 3-я строчка.

«Лахта Центр» засиял сине-бело-голубым в честь зенитовцев, которые помогли @TeamRussia досрочно выйти на Евро-2020! pic.twitter.com/cY763T8bEf — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 13, 2019

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