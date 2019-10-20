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«Почти на сто процентов уверен, что попадем на Бельгию». Черчесов — о жеребьевке Евро-2020

20:57
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил уверенность в том, что национальная команда попадет на Бельгию при жеребьевке чемпионата Европы-2020.

— Меня спросили, задача выполнена? Ну как она может быть выполнена? Впереди чемпионат Европы, все едут туда со своими задачами, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ». — Если Испания или Германия должны поставить цель выиграть, то мы, турки или украинцы можем хотеть его выиграть. Говорить, что мы должны выиграть Евро, было бы неправильно.

Жеребьевка? Я почти на 100 процентов уверен, что мы попадем на Бельгию.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, обыграв Кипр в матче отборочного турнира (5:0).

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