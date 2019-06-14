Почти 90% россиян уверены, что страна достойно организовала чемпионат мира по футболу

Согласно данным опроса ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян (89 процентов) считают, что Россия успешно справилась с организацией чемпионата мира по футболу-2018.

Большая часть жителей России уверена, что проведение мундиаля принесло для нашей страны больше пользы (62%), чем вреда (9%). ​Также россияне по-прежнему уверены, что это событие принесло для нашей страны больше пользы (62%), нежели вреда (9%), – следует из данных опроса. Он приурочен к годовщине проведения турнира.

Самыми популярными футболистами среди опрошенных оказались: Артем Дзюба (21%), Игорь Акинфеев (7%) и Александр Головин (2%).

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 2:4). Хорваты вышли в финал, где проиграли Франции (2:4).