Почетный президент РФС Колосков: «Угрозы исключения РФС из ФИФА нет»

Почетный президент РФС Колосков заявил, что угрозы исключения организации из ФИФА нет

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, есть ли угроза исключения организации из Международной федерации футбола (ФИФА).

«Угрозы исключения РФС из ФИФА нет. В конгрессе участвуют представители 211 национальных футбольных ассоциаций, — цитирует RT Колоскова. — Против нас же выступили 35 стран. Даже если еще десяток прибавится, это ничего не изменит. Никакого риска нет. Дело в том, что Россию вновь хотят исключить, руководствуясь политическими мотивами. А в уставе Международной федерации футбола четко прописано, при каких условиях национальная федерация может лишиться членства. Так что никаких шансов у инициаторов этой провокации нет».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.

Женская сборная России не примет участие в финальной стадии Евро-2022 и исключена из европейской квалификации женского ЧМ-2023. Молодежная сборная исключена из отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

Также заявки РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 были признаны недействительными.