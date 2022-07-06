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Почетный президент РФС Колосков: «Угрозы исключения РФС из ФИФА нет»

Почетный президент РФС Колосков заявил, что угрозы исключения организации из ФИФА нет
Алексей Еремин
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, есть ли угроза исключения организации из Международной федерации футбола (ФИФА).

«Угрозы исключения РФС из ФИФА нет. В конгрессе участвуют представители 211 национальных футбольных ассоциаций, — цитирует RT Колоскова. — Против нас же выступили 35 стран. Даже если еще десяток прибавится, это ничего не изменит. Никакого риска нет. Дело в том, что Россию вновь хотят исключить, руководствуясь политическими мотивами. А в уставе Международной федерации футбола четко прописано, при каких условиях национальная федерация может лишиться членства. Так что никаких шансов у инициаторов этой провокации нет».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.

Женская сборная России не примет участие в финальной стадии Евро-2022 и исключена из европейской квалификации женского ЧМ-2023. Молодежная сборная исключена из отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

Также заявки РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 были признаны недействительными.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1022842-koloskov-rfs-fifa
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
ФИФА
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