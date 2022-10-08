Колосков: «С удовольствием посмотрел бы на Малкома и Клаудиньо в форме сборной России»

Колосков поделился мнением о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта.

«Малком и Клаудиньо — сильные футболисты, которые помогли бы нашей сборной. Я бы с большим удовольствием посмотрел бы на них в форме сборной России, если это, конечно, возможно», — цитирует Колоскова Sport24.

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Клаудиньо стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга в августе 2021 года, до этого он играл за «РБ Брагантино».