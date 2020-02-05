Вячеслав Колосков: «Инфантино четко дал понять: у ФИФА нет претензий к РФС по допингу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию канала BeIn Sports, что всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уведомило российскую сторону о недопуске сборной России на ЧМ-2022 в Катаре в связи с допинговым скандалом.

— Это уже не первая попытка, когда нас пытаются втянуть в бессмысленную дискуссию! — подчеркнул Колосков. — То Daily Mail пишет, то теперь это агентство... Постоянно эти ребята чего-то хотят. Как реагировать? Лучше всего — никак! Ведь цель провокаторов втянуть нас в обсуждение вопроса, которого нет!

Инфантино в один из своих последних приездов в Россию четко обозначил позицию: у ФИФА нет никаких претензий к РФС по допингу. Абсолютно никаких! И что бы там ВАДА ни говорило, окончательное решение по допуску будет принимать ФИФА. Вот и все.

Более того, сегодня ситуация анализируется в САS. Там еще должны вынести какое-то решение. Поэтому зачем бежать впереди паровоза? Могут ли нам разрешить участвовать в отборочном турнире, но, если мы отберемся, не пустят на ЧМ? Да нет, конечно! Исключено. Если допускают к отбору, то и в финальной части сможешь сыграть. Регламент един. Россия может сыграть на чемпионате мира под нейтральным флагом и в нейтральном статусе? Ну зачем вы меня втягиваете в вопрос, которого нет! Темы нет! Зачем это обсуждать и давать кому-то повод для заявлений? Этой темы нет. (Виталий Айрапетов)