Почему у игроков сборной России разные тесты для РПЛ и УЕФА

Сборная России сообщила о трех сомнительных тестах на коронавирус у игроков — полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового, а также нападающего Антона Заболотного. При этом в национальной команде не исключили, что тесты могут быть ложно-положительными.

В октябре сомнительные результаты также были у трех сборников — вратаря Гильерме, защитников Георгия Джикии и Мариу Фернандеса.

Стоит пояснить, что внутренний контроль в РПЛ и тесты УЕФА — не одно и то же. Результаты проб «для себя» не имеют никакого значения для официальных лиц, они признают только тесты, взятые аккредитованной при УЕФА лаборатории «Ситилаб».

У этого медицинского учреждения отличаются в том числе методы взятия проб — его сотрудники берут мазки из горла и носа, в России — только из горла. Также у «Ситилаб» другие методики анализа данных. По этой причине могут появляться сомнительные, с точки зрения лаборатории — партнера УЕФА, тесты. При этом нет гарантии, что они верны. (Вячеслав Короткин)