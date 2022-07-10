Писарев: «Есть шанс, что сборная России сыграет в сентябре»

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев заявил, что команда может провести товарищеский матч в сентябре.

«Есть шанс, что сборная России сыграет в сентябре. Ведутся переговоры с другими странами, чтобы провести товарищеский матч. С какими странами? Этим занимаюсь не я. Стоит обратиться к другим органам, генеральному секретарю.

Я являюсь тренером и моя задача — отсматривать игроков для сборов. Даты сборов? Сентябрьские от ФИФА», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.