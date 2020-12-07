Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев в беседе с «СЭ» оценил шансы сборной России перед жеребьевкой отборочного турнира на ЧМ-2022 в Катаре.

— Из первой корзины всех стоит опасаться, очень серьезные соперники. Все говорят, что разницы между второй и третьей корзины нет, но я считаю, что она есть и очень большая. Все-таки ситуация, что мы в третьей корзине очень осложняет нам задачу выхода. Будучи даже во второй корзине, мы не всегда попадали на чемпионате мира. 13 команд едут от Европы, в два раза тяжелее попасть, чем на тот же Евро.

Также выразил опасения, в связи с нестабильно обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. Николай Писарев считает, что отсутствие понимания того, что будет в марте, где и какие чемпионаты будут продолжаться, в каком состоянии будут футболисты клубов и сборной, может повлиять на отборочный цикл.

— Я предвижу большие проблемы для нас, кто бы нам там не выпал в соперники. Даже персонально невозможно говорить кто для нас лучше, а кто хуже. Как бы мы не пытались предугадывать, в этом году у всех все по-разному: подготовка, календари, кто-то доигрывал чемпионат, другие — нет, со зрителями и без них. Очень много нюансов. Самое основное — третья корзина для нас очень сложная. С Евро ситуация легче, половина континента на него едет. Если б мы на него не попали, то можно было закрывать наш футбол. На чемпионат мира попасть трудно, поэтому не попадем мы туда — это не будет катастрофой. Все-таки мы даже в 20 команд Европы не входим, а туда едет только 13. Выход на чемпионат мира будет героическим результатом для нашей сборной.

Сама жеребьевка европейского отборочного турнира состоится в швейцарском Цюрихе, в понедельник, 7 декабря. Начало — в 20.00 (по московскому времени).

(Анастасия Пастернак)