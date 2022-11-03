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Сегодня, 19:40

Пиняева вызовут в сборную России на матч с Таджикистаном

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызовут на товарищеский матч сборной России против Таджикистана.

В таком случае 18-летний футболист будет впервые привлечен к сбору основной национальной команды.

На счету Пиняева 3 гола и 2 результативных передачи в 9 матчах за молодежную сборную России.

Товарищеский матч России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.

Также Пиняев будет включен в состав команды на игру с Узбекистаном в случае, если встреча состоится. Вероятная дата проведения матча — 20 ноября.

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