Пиняев из-за травмы пропустит матчи сборной России против Гренады и Замбии

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не сыграет в BetBoom матчах сборной России против Гренады и Замбии, сообщает пресс-служба национальной команды.

15 марта 20-летний вингер получил повреждение в матче против московского «Динамо» (2:1) в 21-м туре РПЛ. Пиняева заменили в начале второго тайма. Во время перерыва на матчи сборных полузащитник будет проходить лечение в расположении клуба.

В ходе мартовского сбора национальная команда сыграет против сборных Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

В текущем сезоне Пиняев провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.