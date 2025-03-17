Футбол
17 марта, 23:34

Пиняев из-за травмы пропустит матчи сборной России против Гренады и Замбии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не сыграет в BetBoom матчах сборной России против Гренады и Замбии, сообщает пресс-служба национальной команды.

15 марта 20-летний вингер получил повреждение в матче против московского «Динамо» (2:1) в 21-м туре РПЛ. Пиняева заменили в начале второго тайма. Во время перерыва на матчи сборных полузащитник будет проходить лечение в расположении клуба.

В ходе мартовского сбора национальная команда сыграет против сборных Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

В текущем сезоне Пиняев провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

Источник: РФС
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
  • hovawart645

    Пусть лечится! Здоровья парню.

    18.03.2025

  • инок

    Здороья Пиняеву! Хорошему и молодому футболисту.

    17.03.2025

  • hottie

    Ну все. Без него не справимся.

    17.03.2025

    • Дзюба назвал главное, чем он будет гордиться после окончания карьеры

    Антон Миранчук прилетел в Россию и присоединился к национальной команде

