Шуфутинский: «Смотрю футбол, когда есть время. Но с детства болею за «Спартак»

Певец Михаил Шуфутинский после BetBoom матча сборной России против Иордании рассказал, что смотрит футбол только при наличии свободного времени.

Игра команд прошла на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0. После матча артист исполнил песню «3 сентября».

«Выступление футболистов? Надо устроить конкурс. Выступал бесплатно. Смотрю футбол, когда есть время. Но с детства болею за «Спартак», — сказал Шуфутинский.

7 сентября сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с Катаром в Эр-Райане.