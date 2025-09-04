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4 сентября 2025, 22:25

Шуфутинский: «Смотрю футбол, когда есть время. Но с детства болею за «Спартак»

Артем Бухаев
Корреспондент

Певец Михаил Шуфутинский после BetBoom матча сборной России против Иордании рассказал, что смотрит футбол только при наличии свободного времени.

Игра команд прошла на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0. После матча артист исполнил песню «3 сентября».

«Выступление футболистов? Надо устроить конкурс. Выступал бесплатно. Смотрю футбол, когда есть время. Но с детства болею за «Спартак», — сказал Шуфутинский.

7 сентября сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с Катаром в Эр-Райане.

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