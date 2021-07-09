Петржела считает, что сборной России нужен отечественный тренер после ухода Черчесова

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» решение РФС разорвать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«С решением по отставке затянули, но я всё же ожидал, что так произойдет. Сборная России под руководством Черчесова провалила чемпионат Европы. Это главное.

Что касается будущего тренера, то даже не знаю, подойдет ли действительно Виллаш-Боаш. Я поддерживал его кандидатуру, он работал в России и знает специфику российского футбола. Но всё же для полного понимания современных реалий сборной России нужен русский тренер", — сказал Петржела «СЭ».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 финала турнира Россия по пенальти проиграла Хорватии (2:2, 3:4 — по пен.).