Петрушин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с Кубой

Футбольный эксперт Алексей Петрушин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с Кубой.

«Матч с Кубой? То, что наша сборная просто обязана обыгрывать такого соперника, даже вопросов быть не может. Где Куба и где Россия. Кроме победы я не рассматриваю других результатов, потому что это было бы большим ударом по российскому футболу. Не думаю, что Кубу можно сравнивать с кенийцами, потому что последние играют в европейских чемпионатах. Пусть это даже не клубы высших лиг. А у Кубы нет футболистов, которые играли бы на таком уровне. Нельзя товарищеские матчи приравнивать к официальным, в плане настроя. А многое у нас будет зависеть именно от этого компонента. Ну или Карпину надо выпускать тех ребят, кто мало играет, потому что у них есть стимул лишний раз показать себя тренеру сборной, и заявить, что на них можно рассчитывать в будущем. А для опытных ребят это игра из разряда рядовых», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и 1 раз уступила.