Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил «СЭ», что защитник «Краснодара» и национальной команды Сергей Петров избежал серьезной травмы в отборочном матче Евро-2020 с командой Кипра. Футболист из-за повреждения был заменен на 37-й минуте встречи.

— У него все хорошо, все обошлось. Надеюсь, в ближайших матчах он сможет сыграть, — сказал Безуглов.

Эдуард Безуглов: «С Петровым все обошлось, будет играть в ближайшее время» pic.twitter.com/0nrorzSQt5 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 14, 2019

Сам Петров подтвердил, что серьезной травмы у него нет, но попросил дождаться решающего диагноза врачей «Краснодара».

— Как здоровье? Нога болит?

— Спасибо, болит, конечно.

— В «Краснодаре» вас же просили беречься...

— Так получилось, это футбол.

— Много пропустите?

— Сейчас приеду в клуб, пройду обследование. У нас там врачи есть, скажут. Думаю, волноваться не стоит. Много не пропущу. (Александр Рогулев)