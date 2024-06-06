Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:05

Министр иностранных дел Венгрии: «Мы не против проведения матча со сборной России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 не исключил проведение в ближайшем будущем товарищеского матча между сборными Венгрии и России.

— Возможно ли проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией в этом или следующем году?

— Мы придерживаемся позиции, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой. Венгрия была местом проведения домашних матчей сборной Белоруссии и клубов на протяжении прошлого сезона. Гандбольная сборная Украины также выступает у нас. Сборная Израиля также проводит свои матчи в Венгрии. Мы считаем, что спорт не нужно путать с геополитикой. Так что если с профессиональной точки зрения это будет принято и поддержано футбольной федерацией Венгрии, то мы не будем иметь ничего против. Но мы не футбольные профессионалы, мы знаем много о футболе, но мы не профессионалы. Так что если Федерация решит, то мы не будем иметь ничего против. Но это точно их право, — сказал «СЭ» Сийярто.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.

Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Бузова и Медведева приняли участие в забеге на Никольской улице
Игроку «Вест Хэма» Пакета грозит пожизненная дисквалификация за ставки
Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств. Главное
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов: «Не очень понимаю силу сборной Белоруссии»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости