Песков заявил, что Кремль не вмешивается в выбор нового тренера сборной России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не против приглашения иностранного тренера в сборную России.

«Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла», — сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что выбор должны сделать «футбольные спортивные власти».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 финала Россия по пенальти проиграла Хорватии.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).