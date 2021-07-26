Песков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться, когда будут поражения, будем вместе переживать», — цитирует ТАСС Пескова, который ответил на вопрос, как в Кремле отнеслись к назначению Карпина.

По словам пресс-секретаря, ему также неизвестна реакция президента Владимира Путина на назначение нового главного тренера сборной страны по футболу.