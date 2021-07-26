Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Песков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

12:53
Теги:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться, когда будут поражения, будем вместе переживать», — цитирует ТАСС Пескова, который ответил на вопрос, как в Кремле отнеслись к назначению Карпина.

По словам пресс-секретаря, ему также неизвестна реакция президента Владимира Путина на назначение нового главного тренера сборной страны по футболу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11986759

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Опрос

проголосовало: 25310
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Олимпиада-2020: Россия лидирует после двух видов в командном многоборье
Кто и зачем зарезал пенсионерку и ее сына в Петербурге
Вирусолог объяснил сложность лечения «дельта»-штамма коронавируса
Нож нашли в кармане адмирала, семью которого зарезали в Петербурге
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости