Песков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России
12:53
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
«Давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться, когда будут поражения, будем вместе переживать», — цитирует ТАСС Пескова, который ответил на вопрос, как в Кремле отнеслись к назначению Карпина.
По словам пресс-секретаря, ему также неизвестна реакция президента Владимира Путина на назначение нового главного тренера сборной страны по футболу.
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