Песков: «Никто пока не может ответить на вопрос, вернется ли Россия на турниры ФИФА»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы ФИФА Джанни Инфантино о возможном скором допуске сборной России на международные турниры.

«Никто пока не может ответить на этот вопрос. Мы, естественно, выступаем за возвращение наших футболистов во все международные соревнования», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Инфантино выразил уверенность, что Россия скоро сможет вернуться на турниры под эгидой ФИФА.

6 мая Инфантино встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. На встрече затронули темы урегулирования конфликта между Россией и Украиной и возможного возвращения россиян на международные турниры.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и не участвует в отборе на ЧМ-2026.