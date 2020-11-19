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Песков оставил без комментариев разгром России от Сербии

13:02
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев матч сборных России и Сербии (0:5) в Лиге наций.

— Без комментариев, — приводит ТАСС слова Пескова.

Сборная России не смогла пробиться в высший дивизион турнира.

Сербия — Россия

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10044499

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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