Песков оставил без комментариев разгром России от Сербии
13:02
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев матч сборных России и Сербии (0:5) в Лиге наций.
— Без комментариев, — приводит ТАСС слова Пескова.
Сборная России не смогла пробиться в высший дивизион турнира.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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