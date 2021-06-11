Первый тренер Мостового считает, что замена в заявке на Евро сделает полузащитника сильнее

Дмитрий Митрофанов, первый тренер полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, прокомментировал замену игрока сборной России в заявке на чемпионат Европы-2020 из-за положительного теста на коронавирус.

«Это действительно станет большим ударом для Мостового. Он очень хотел сыграть на этом Евро. Он зарекомендовал себя, как хорошего футболиста в играх за «Зенит». Я думаю, он справится с этим. Конечно, это сначала будет шоком и внутренним кризисом. Тем не менее, у Андрея крепкий характер и близкие люди вокруг, который помогут пережить это. Уверен, что эта замена перед стартом Евро сделает Мостового сильнее. Думаю, он станет серьезнее относиться к каждому своему шагу и движению. После этого Андрей станет лучше», — сказал Митрофанов «СЭ».

Сегодня, 11 июня, стало известно, что Мостовой сдал второй положительный тест на коронавирус. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Мостового, тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

В минувшем сезоне Евгеньев провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)