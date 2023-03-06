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Сегодня, 19:47

Первый тренер Головина: «Хотелось увидеть Александра в футболке сборной России на товарищеских матчах»

Виктория Кравченко
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Первый тренер Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал включение полузащитника «Монако» в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Рад за Сашу! Хочется, чтобы Головин был в окончательном списке, но это уже зависит от его собственного решения — захочет он ехать или нет. Мне бы хотелось увидеть Александра в футболке сборной России на товарищеских матчах», — цитирует Плясунова Sport24.

Сегодня, 6 марта, тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав на мартовский сбор.

Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Сборная России планирует провести 23 марта товарищескую игру со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с командой Ирака в Сочи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-pervyy-trener-golovina-khotelos-uvidet-aleksandra-v-futbolke-sbornoy-rossii-na-tovarishcheskikh-matchakh
Александр Головин
Сборная России по футболу
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