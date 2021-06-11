Первый тренер Евгеньева назвал сильные качества защитника сборной России

Роман Яруллин, первый тренер защитника «Динамо» Романа Евгеньева, прокомментировал замену полузащитника сборной России Андрея Мостового в заявке на Евро из-за положительного теста на коронавирус.

«Очень рад за Романа! Мы с ним еще сегодня не созванивались, но будем. Роман молодец, он достоин этого! Думаю об этом только положительно, я очень доволен. Роман очень силен в психологическом плане, на него эта замена будет влиять только положительно. Он готов к любому матчу, с психикой все в порядке. Позиция в составе? Это необходимо спрашивать у Черчесова. Евгеньев — молодой игрок. У него еще не было опыта выступления в международных играх на подобном уровне. Будут подпускать к составу потихоньку», — сказал Яруллин «СЭ».

Сегодня, 11 июня, стало известно, что Мостовой сдал второй положительный тест на коронавирус. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Мостового, тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

В минувшем сезоне Евгеньев провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)