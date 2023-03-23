Первый тренер Дзюбы: «Артем должен был играть в старте против Ирана»

Василий Шупляков, первый тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался на тему невызова футболиста в сборную России.

«По результатам на поле, Артем заслужил вызов в сборную. Он должен был играть сегодня в старте против Ирана, если отталкиваться от спортивного принципа. Но мы все изначально понимали, что Карпин его не позовет. Так что, тут нечего обсуждать. Пусть молодые себя показывают», — приводит «РБ Спорт» слова Шуплякова.

Сегодня, 23 марта, сборная России встречается с командой Ирана в рамках товарищеского матча. 26 числа россияне сыграют с Ираком.