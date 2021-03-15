Первый канал покажет прямую трансляцию матча сборных России и Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Игра пройдет в Сочи 27 марта на стадионе «Фишт» со зрителями. Время начала матча — 17.00 (мск).

Соперниками россиян по группе H также являются команды Хорватии, Словакии, Кипра и Мальты.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России определился со списком игроков для участия в ближайших отборочных матчах.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Россия в первом матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграет в гостях с Мальтой 24 марта. 27 марта российская команда дома встретится со Словенией, 30 марта — на выезде со Словакией.