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Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия

19:42
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Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии. Трансляция состоится 16 ноября в 19:45 по московскому времени

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Россияне досрочно вышли на Евро-2020, обыграв Кипр (5:0). Бельгия с 24 баллами располагается на 1-й строчке.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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