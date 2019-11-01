Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия
19:42
Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии. Трансляция состоится 16 ноября в 19:45 по московскому времени
Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Россияне досрочно вышли на Евро-2020, обыграв Кипр (5:0). Бельгия с 24 баллами располагается на 1-й строчке.
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