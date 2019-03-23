Персональный фанат Гильерме в Казахстане. Фото

Сборная России прибыла в Нур-Султан на матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Казахстана.
Как оказалось, здесь у вратаря российской команды Гильерме здесь есть юный фанат. Его фото опубликовано в официальном Твиттере сборной. Болельщик попросил вратаря подарить ему перчатки.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).
Персональный болельщик вратаря @TeamRussia Гилерме из Казахстана 🔥🙌 pic.twitter.com/4BDMPpiTB4– Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2019 г.
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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира