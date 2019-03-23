13:31 | Футбол — Сборная России

Персональный фанат Гильерме в Казахстане. Фото

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Сборная России прибыла в Нур-Султан на матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Казахстана.

Как оказалось, здесь у вратаря российской команды Гильерме здесь есть юный фанат. Его фото опубликовано в официальном Твиттере сборной. Болельщик попросил вратаря подарить ему перчатки.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

 

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