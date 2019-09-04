Перед вылетом в Глазго сборная России тренируется в полном составе

Сегодня сборная России проводит в Новогорске третью и заключительную тренировку перед вылетом в Глазго, который намечен на 16.30. Команда занимается в полном составе без ограничений.

Сборная России готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 по московскому времени) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45) в период с 1 по 9 сентября. (Елена Григорьевская)

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