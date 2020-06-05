Печальный жребий. Сборная СССР не попала в финал Евро-1968 из-за броска одной монетки

Сборная СССР остановилась в шаге от выхода в финал чемпионата Европы 1968 года.

В полуфинале советская команда встречалась с командой Италии. Встреча проходила в Неаполе. Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

В регламенте Евро-1968 было записано: в случае ничьи на стадии 1/2 финала победитель пары определяется жребием. Процедура жеребьевки прошла в небольшой комнате, где собрались главный судья матча, представитель УЕФА, капитаны команд и пробравшийся туда тренер сборной СССР Михаил Якушин. Он-то и заметил, что монетка достоинством в 10 франков, которую вынул из кармана арбитр, имеет слегка выпуклую форму и потому с большущей долей вероятности упадет на плоскую сторону. Право выбора представилось капитану советской сборной Альберту Шестерневу.

Якушин пытался подсказать: «Фигуру! Выбирай фигуру!». Но Шестернев промедлил с выбором. Арбитру надоело ждать, и он обратился к капитану сборной Италии Джачинто Факкетти. Тот не ошибся и спустя мгновение «скуадра адзурра» попала в финал.

Сборная СССР стала единственной за всю историю чемпионатов Европы командой, которой было засчитано поражение с помощью монеты.