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Сегодня, 17:41

Павлюченко считает, что игры в турнирах в Азии помогут сохранить сборную России по футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что участие в азиатских футбольных турнирах поможет сохранить сборную России.

«Не думаю, что мы двигаемся в Азиатскую конфедерацию футбола, что касается игр, я за то, чтобы наши футболисты понимали, что сборная существует и она будет играть независимо от соперника. Мне кажется, участие в таких матчах будет хорошим и для страны, и для футболистов. Думаю, интерес в нашей стране тоже будет, будут смотреть. Двигаться в Азию, конечно, не надо, но принимать какие-то матчи и участвовать — почему бы и нет? Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Если мы и с такими соперниками не будем играть, тогда мы потеряем сборную», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

Источник: https://tass.ru/sport/17251097
Роман Павлюченко
Футбол
Сборная России по футболу
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