Лучшим голом сборной России на чемпионатах Европы был признан мяч Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии (4:1) на Евро-2012. Об этом сообщает официальный Instagram команды. К записи также прикреплено видео гола.

Павлюченко забил четвертый мяч россиян в этой игре. Также в составе команды забивали Алан Дзагоев (дважды) и Роман Широков.

На Евро-2012 россияне заняли третье место в группе А и не вышли в 1/4 финала. Команда сыграла вничью с Польшей (1:1) и уступила Греции (0:1).