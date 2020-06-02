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Павлюченко — автор лучшего гола сборной России на чемпионатах Европы. Он забил чехам на Евро-2012

15:14
Роман Павлюченко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Роман Павлюченко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Лучшим голом сборной России на чемпионатах Европы был признан мяч Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии (4:1) на Евро-2012. Об этом сообщает официальный Instagram команды. К записи также прикреплено видео гола.

Павлюченко забил четвертый мяч россиян в этой игре. Также в составе команды забивали Алан Дзагоев (дважды) и Роман Широков.

На Евро-2012 россияне заняли третье место в группе А и не вышли в 1/4 финала. Команда сыграла вничью с Польшей (1:1) и уступила Греции (0:1).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CA7iUhnjO29/

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