Погребняк — о матче России с Замбией: «Игра принесла улыбки на лица фанатов, а это самое важное»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на разгромную победу сборной России в матче с Замбией (5:0).

«Стабильность — признак мастерства. Два матча по 5:0, не пропустили, это не может не радовать. Конечно же, футболисты ответственно относятся к этим матчам, все-таки это сборная, это гимн страны. Это большая ответственность, на них смотрит вся страна, так что ребята отнеслись соответственно, забив пятерочку. Все довольны» — сказал Погребняк «СЭ».

Бывший нападающий «Зенита» также отметил организацию матча сборной России с Замбией.

«Атмосфера на стадионе была очень приятная, стоит отдать должное РФС, который все это организовывал. Ирина Дубцова, очень много известных личностей на трибунах, и Macan в конце, так что матч доставил огромное удовольствие болельщиков. Конечно, уровень соперника не высок, но, тем не менее, игра принесла улыбки на лица фанатов, а это самое важное сегодня», — добавил Погребняк.

Сборная России провела второй матч в 2025 году. 19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0 в BetBoom Матче Сборной России.

Летом у сборной России запланированы матчи с Нигерией и Белоруссией.

Денис Сафронов