Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

25 марта, 23:40

Погребняк — о матче России с Замбией: «Игра принесла улыбки на лица фанатов, а это самое важное»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на разгромную победу сборной России в матче с Замбией (5:0).

«Стабильность — признак мастерства. Два матча по 5:0, не пропустили, это не может не радовать. Конечно же, футболисты ответственно относятся к этим матчам, все-таки это сборная, это гимн страны. Это большая ответственность, на них смотрит вся страна, так что ребята отнеслись соответственно, забив пятерочку. Все довольны» — сказал Погребняк «СЭ».

Бывший нападающий «Зенита» также отметил организацию матча сборной России с Замбией.

«Атмосфера на стадионе была очень приятная, стоит отдать должное РФС, который все это организовывал. Ирина Дубцова, очень много известных личностей на трибунах, и Macan в конце, так что матч доставил огромное удовольствие болельщиков. Конечно, уровень соперника не высок, но, тем не менее, игра принесла улыбки на лица фанатов, а это самое важное сегодня», — добавил Погребняк.

Сборная России провела второй матч в 2025 году. 19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0 в BetBoom Матче Сборной России.

Летом у сборной России запланированы матчи с Нигерией и Белоруссией.

Денис Сафронов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Павел Погребняк
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Талалаев — о составе сборной России на октябрьские матчи: «Некоторые решения мне не до конца понятны»
Игроки сборной России провели первую тренировку на октябрьских сборах
Представитель Захаряна о невызове в сборную: «Это решение Карпина»
Митрюшкин — об отсутствии в сборной: «Не общались про это с Кафановым, но он знает, что я всегда готов»
Азмун не сыграет со сборной России из-за перелома ноги
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • DemolisherAjax

    Да,мне принесла улыбку :) Я просто ржал :) Не помню когда в последний раз настолько сильно смеялся :)

    26.03.2025

  • оппонент

    "игра принесла улыбки на лица фанатов, а это самое важное сегодня",- смешно дураку, что рот набоку.

    26.03.2025

  • MECKAJIUTO

    Grinopel, симона это говно русофобское

    26.03.2025

  • авторитет

    Все - это все

    26.03.2025

  • Grinopel

    "Все" это вы?

    26.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Да что улыбки? Ржут все.

    26.03.2025

    • Дивеев: «Все в сборной получают удовольствие»

    Россия — Замбия: видеообзор товарищеского матча

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости