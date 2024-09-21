Пальцев — о поездке в сборную России: «Не поймал ли «звезду»? Пока я ничего не сделал»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал о своей поездке в сборную России на товарищеский матч с Вьетнамом.

— В команде поздравили. Шутки есть, как и везде. Если я сказал что-то спорное, сразу говорят: «Ой, в сборной так учили». Это нормально, это коллектив. Не поймал ли «звезду»? А с чего ее ловить? Дебют в сборной в товарищеском матче — это хорошо. В официальном — еще лучше. Поэтому пока я ничего не сделал! — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».

5 сентября Пальцев дебютировал за национальную команду в игре с Вьетнамом. Вторая встреча — 7 числа с Таиландом — была отменена из-за непогоды.