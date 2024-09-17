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Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев: «Карпин — один из лучших тренеров России. Честь поработать с ним»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Для меня это один из лучших тренеров в стране. Честь поработать с ним даже такой короткий срок. Есть стремление работать с ним еще больше. Кто в одном ряду с Карпины по уровню? Хасанби Биджиев. Еще я работал с Ильдаром Ахметзяновым (главный тренер КАМАЗа — Прим. «СЭ») и для меня это лучший тренер, который меня тренировал. Он у меня наравне с Карпиным», — сказал Пальцев «СЭ».

23-летний защитник дебютировал за сборную России в товарищеской игре против Вьетнама (3:0).

Валерий Карпин
Хасанби Биджиев
ФК Динамо (Махачкала)
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