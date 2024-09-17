Пальцев: «Когда перешел в «Динамо» Махачкала, на меня подписалось больше людей, чем после вызова в сборную»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о популярности после дебюта за сборную России по футболу.

«Не слежу за такими вещами. И не гонюсь за славой. Ну подписались на меня в соцсетях...И что? Скажу так. Когда перешел в «Динамо» Махачкала, на меня подписалось больше людей, чем когда вызвали в сборную. Но я для родных и близких играю. Главное, что они здоровы», — сказал Пальцев «СЭ».

23-летний защитник дебютировал за сборную России в товарищеской игре против Вьетнама (3:0). В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями.