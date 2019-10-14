Оздоев прокомментировал оговорку Канделаки. До этого он не был с ней знаком

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал об отношениях с продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки, которая при поздравлении команды после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0) перепутала Сердара Азмуна с Оздоевым.

— Всем доброй ночи, — написал Оздоев в сториз Instagram. — Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье. И до этого маленького инцидента с Азмуном я никогда лично не был знаком ней. Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в Twitter. Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020.

Оздоев рассказал, как отреагировал на историю с Азмуном