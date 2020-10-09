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Оздоев подарил свою форму юному болельщику

15:17
Магомед Оздоев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Магомед Оздоев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после завершения товарищеского матча со Швецией (1:2) подарил комплект формы юному болельщику.

Мальчик стоял за оградой с флагом Ингушетии. Оздоев специально подошел к нему и подарил ему свою футболку и шорты.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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