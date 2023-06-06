Экс-игрок «Спартака» Озбилиз: «Я не против матча российской и армянской сборных, но этой осенью это невозможно»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Армении.

«Не понимаю, почему африканские сборные не смогли сыграть с командой России летом, из-за чего пришлось перенести сборы. Тяжело связывать футбол и политику. Например, у нас в «Урарту» играют армяне, русские и украинцы, и все хорошо. Нет никаких проблем. Я не против матча российской и армянской сборных. Этой осенью это невозможно, поскольку у нас товарищеская игра основной командой со сборной U-21, но в будущем — почему нет?» — цитирует Озбилиза Sport24.

Российские клубы и сборная с февраля прошлого года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).