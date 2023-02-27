Овчинников: «У Дзюбы есть шанс попасть в сборную. Карпин не будет его намеренно игнорировать»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что продолжит вызывать в национальную команду игроков до 30 лет.

«Это выбор Карпина, его стратегия. Значит, он считает это правильным. У каждого может быть свое мнение. Я понимаю, что для сборной лучше победа, чем просмотр с непонятным концом. Я не понимаю, почему такой возрастной ценз. Это напоминает мне советское время, когда во второй лиге был возрастной ценз до 25. Есть футболисты, которые в 30 лет моложе 20-летних.

Дзюба в сборной? Думаю, история 30 минус для Карпина работает конкретно сейчас. Не на всю жизнь. У Дзюбы есть шанс попасть в сборную, если будет лучшим. В его возрасте еще можно играть. Со «Спартаком» он выглядел неплохо. Карпин не будет его намеренно игнорировать. Нефутбольные истории и футбольные он не смешивает», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Весной национальная команда проведет две товарищеские игры. 23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране, а 27 марта встретится с Ираком в Сочи.