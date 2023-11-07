Отец Пруцева считает, что футболист достоин вызова в сборную России

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, прокомментировал вызов футболиста в сборную России на ноябрьский сбор.

«Я от вас впервые узнал, что Данил вызван в сборную России. Ждал ли, что вызовут? Не знаю, трудно сказать. Я не думаю, что Карпин судит по одной игре и вызвал его после матча с «Локомотивом». В сборную вызывают по определенному количеству. Я отец, и мое мнение субъективное. Мне кажется, что Данил достоин вызова в сборную России по определенным играм. Он показывает уровень и стабильность. Не все матчи получаются высочайшего уровня, но достаточно много матчей у него на хорошем уровне, например, как с «Пари НН» или «Локомотивом», — цитирует Пруцева-старшего Metaratings.ru.

20 ноября сборная России сыграет против национальной команды Кубы. Матч пройдет в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».