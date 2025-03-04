Отец Кокшарова: «Самое главное — не попасть в расширенный список, а закрепиться в составе»

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Пари НН» Александра Кокшарова, прокомментировал попадание сына в расширенный список сборной России.

«Расширенный список ни о чем не говорит. Надо дальше работать. Если попадет в окончательную заявку, то будет хорошо. Это была его мечта. Самое главное — не попасть в расширенный список, а закрепиться в составе.

Своей игрой он доказывает, что готов конкурировать за место в основном составе сборной России. Конкуренция должна быть, чтобы сборная становилась лучше. Здесь нет ничего такого, лучшие футболисты останутся в заявке и выйдут на поле», — сказал Кокшаров-старший Metaratings.ru.

В январе 2025 года Кокшаров отправился в аренду из «Краснодара». В первом официальном матче за «Пари НН» форвард забил «Акрону» в 19-м туре РПЛ (2:1), а также сделал результативную передачу.