Максим Осипенко: «Уровень Замбии? Хороший соперник»

Защитник сборной России Максим Осипенко после тренировки объяснил свое отсутствие в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и оценил уровень национальной команды Замбии.

«Тренировка прошла отлично, настроение хорошее. Отсутствие в матче с Гренадой? После Ростова дали больше времени на отдых. Уровень Замбии? Хороший соперник, посмотрели две теории, хорошие футболисты. Будет непросто», — сказал Осипенко.

Сборная России проведет матч с Замбией 25 марта в Москве. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.