Осинькин прокомментировал выступление игроков «Крыльев Советов» на сборах национальных команд

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о выступлении Антона Зиньковского, Владислава Сарвели и Сергея Пиняева на сборах национальных команд.

«Даже в такой полуофициальной обстановке сборная — это всегда большой вызов и эмоциональный всплеск. Зиньковский сыграл один тайм. Сарвели из-за небольшого повреждения только находился на базе сборной. Большой шаг для перспектив Пиняева, поскольку он находился в сборной не своего возраста, а на два года старше.

Это все авансы. Тренеры следят за всеми молодыми футболистами. При их росте и хорошей игре они всегда будут востребованы. Футболисты получили отличный опыт, несмотря на то, что не было официальных встреч», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Зиньковский дебютировал за сборную в товарищеских играх, а Сарвели и Пиняев впервые получили вызовы в команды.