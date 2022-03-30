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Сегодня, 18:22

Осинькин прокомментировал выступление игроков «Крыльев Советов» на сборах национальных команд

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о выступлении Антона Зиньковского, Владислава Сарвели и Сергея Пиняева на сборах национальных команд.

«Даже в такой полуофициальной обстановке сборная — это всегда большой вызов и эмоциональный всплеск. Зиньковский сыграл один тайм. Сарвели из-за небольшого повреждения только находился на базе сборной. Большой шаг для перспектив Пиняева, поскольку он находился в сборной не своего возраста, а на два года старше.

Это все авансы. Тренеры следят за всеми молодыми футболистами. При их росте и хорошей игре они всегда будут востребованы. Футболисты получили отличный опыт, несмотря на то, что не было официальных встреч», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Зиньковский дебютировал за сборную в товарищеских играх, а Сарвели и Пиняев впервые получили вызовы в команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-kry-l-ev-zin-kovskij-sarveli-i-pinyaev-poluchili-otlichny-j-opy-t-v-sborny-h/
Антон Зиньковский
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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